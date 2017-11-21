На месте, где, вероятно, затонула аргентинская субмарина, зафиксировали шум

Поисковые корабли в Южной Атлантике зафиксировали шум на гидролокаторы, который мог создавать экипаж аргентинской подводной лодки, пропавшей без вести пять дней назад.

Об этом заявил военно-морской флот страны, пишет AFP.

Шумы зафиксирован примерно в 360 километрах в относительно мелкой воде на краю континентального шельфа Аргентины, сообщил журналистам представитель военно-морского флота Энрике Балби.

Звуки похожи на стук инструментами по корпусу подводной лодки, чтобы привлечь внимание спасателей, сообщает CNN, сославшись на неназванного высокопоставленного военно-морского офицера США.

Балби сказал, что эти координаты соответствует курсу, которым подводная лодка следовала на базу в северо-восточном городе Мар-дель-Плата.

На место, где двумя аргентинскими кораблями обнаружены шумы, был немедленно отправлен самолет ВМС США P-8A Poseidon.

Самолет сбросил сонарные буи в море, чтобы записать шум. По словам Балби, анализ записей займет несколько часов.

"Теперь есть смысл сосредоточить поиск, не пренебрегая всей областью операций", - сказал Балби.

Как сообщалось, связь с субмариной, построенной на верфях в Германии, пропала 15 ноября в Атлантическом океане во время ее перехода с базы ВМС Ушуая на юге страны к месту базирования в Мар-дель-Плата, в 400 км к югу от Буэнос-Айреса.

На борту лодки находились 44 человека. В спасательной операции участвуют 10 аргентинских военных кораблей, полярное судно из Великобритании, а также три американских самолета.

Свою помощь предложили также в Бразилии, Чили, Уругвае и ЮАР.