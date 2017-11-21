В День Достоинства в Киеве на улицы дополнительно выйдут 2000 правоохранителей

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Вторник, 21 ноября 2017, 03:05

21 ноября в связи с празднованием Дня Достоинства и Свободы в Киеве усилят меры безопасности, к охране порядка дополнительно привлекут около двух тысяч правоохранителей.

Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко в facebook.

"На улицы столицы дополнительно выйдут около 2000 правоохранителей: как полицейских, так и военнослужащих, в том числе приданные силы из ближайших регионов. В аэропорту, на железнодорожном вокзале и в центральной части города, будут дежурить вооруженные патрули, кинологи и взрывотехники", - написал Крищенко.

По его словам, к усилению мер безопасности побудила также сложная ситуация на Востоке государства, резонансные преступления в столице и области, волна ложных сообщений о заминировании различных объектов, настораживающия оперативная информация и постоянная террористическая угроза.

Как сообщалось, 21 ноября в рамках проведения мероприятий ко Дню Достоинства и Свободы и Дня памяти жертв голодоморов будет запрещено движение всех видов транспортных средств с 7:00 до 14:00 на Владимирском проезде в Киеве.

Киевский метрополитен будет работать в обычном режиме.

Мероприятия ко Дню Достоинства и Свободы и Дня памяти жертв голодоморов пройдут в столице с 17 по 26 ноября.

Темы: Киев Майдан полиция
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