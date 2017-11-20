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Движение в центре Киеве 21 ноября будут перекрывать

Понедельник, 20 ноября 2017, 16:58

21 ноября в рамках проведения мероприятий ко Дню Достоинства и Свободы и Дня памяти жертв голодоморов будет запрещено движение всех видов транспортных средств с 7:00 до 14:00 на Владимирском проезде в Киеве.

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Там предупреждают о внесении изменений в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования. Также в местах проведения мероприятий запретят остановку и стоянку транспортных средств.

 
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Перекрывать движение будет Главное управление Национальной полиции в городе Киеве.

Киевский метрополитен будет работать в обычном режиме.

Мероприятия ко Дню Достоинства и Свободы и Дня памяти жертв голодоморов пройдут в столице с 17 по 26 ноября.

Темы: Киевтранспорт
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