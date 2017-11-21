Тиллерсон рассказал о новых санкциях в отношении КНДР

Новые американские санкции в отношении КНДР будут похожи на предыдущие, однако затронут больше субъектов и закроют некоторые "лазейки".

Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает Интерфакс-Украина.

"Они похожи на санкции, которые мы приняли в прошлом. Сейчас мы просто расширяем, охватываем больше субъектов", - сказал он журналистам в Белом доме, добавив, что "практический эффект (введения новых санкций) может быть ограниченным".

При этом он выразил надежду, что США "закроют с ними несколько "лазеек".

Тиллерсон отказался сообщать журналистам какие-либо подробности о новых санкциях, так как во вторник их уже анонсирует министерство финансов.

"Мы продолжим оказывать давление на КНДР, добиваясь присоединения к этой работе других стран и принятия ими мер", - заявил глава Госдепартамента.

По его мнению, "общее убеждение оказывает значительное влияние на Северную Корею".

По словам Тиллерсона, США "все еще надеются на дипломатию" в разрешении ситуации на Корейском полуострове.

В понедельник пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс сообщила, что президент США Дональд Трамп объявил о решении включить Северную Корею в список стран, спонсирующих терроризм.

Трамп заявил, что внесение в список должно было произойти "много лет назад".

Сейчас в американском списке спонсоров терроризма значатся Иран, Судан и Сирия. Иран был включен в список в 1984 году, Судан в 1993, а Сирия в 1979 году.

Северная Корея также была в списке с 1988 года, однако в октябре 2008 года госдепартамент США объявил об исключении КНДР из списка, так как удалось прийти к соглашению по поводу проведения инспекций северокорейских ядерных объектов.