Два агентства ЕС после Brexit будут базироваться в Амстердаме и Париже
Столица Нидерландов Амстердам и французская столица Париж победили в конкурсе по размещению на своих территориях двух крупных агентств, которые перестанут базироваться в Лондоне после выхода Великобритании из Евросоюза.
Об этом пишет Радио Свобода.
Так, в Амстердам переместится Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), а Париж станет новым домом для Европейского банковского управления (ЕВА).
Такое решение приняли министры ЕС 20 ноября в Брюсселе после трех напряженных раундов тайного голосования, где Амстердам боролся с итальянским Миланом, а Париж с ирландским Дублином.
Две надзорные организации, в которых работает около 1000 сотрудников, должны покинуть Лондон в марте 2019 года, когда Великобритания выйдет из ЕС.
Эксперты уже назвали выход агентств экономическим и политическим ударом для Великобритании.
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