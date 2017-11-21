Два агентства ЕС после Brexit будут базироваться в Амстердаме и Париже

Столица Нидерландов Амстердам и французская столица Париж победили в конкурсе по размещению на своих территориях двух крупных агентств, которые перестанут базироваться в Лондоне после выхода Великобритании из Евросоюза.

Об этом пишет Радио Свобода.

Так, в Амстердам переместится Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), а Париж станет новым домом для Европейского банковского управления (ЕВА).

Такое решение приняли министры ЕС 20 ноября в Брюсселе после трех напряженных раундов тайного голосования, где Амстердам боролся с итальянским Миланом, а Париж с ирландским Дублином.

Две надзорные организации, в которых работает около 1000 сотрудников, должны покинуть Лондон в марте 2019 года, когда Великобритания выйдет из ЕС.

Эксперты уже назвали выход агентств экономическим и политическим ударом для Великобритании.