Порошенко решил изменить цвет беретов десантников на "кровавые"

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Вторник, 21 ноября 2017, 09:49

Президент Петр Порошенко изменил цвет беретов украинского десанта с голубого на темно-бордовый.

Об этом он сообщил в Тwitter.

"Это – цвет крови, вашей крови, пролитой в боях за Украину", - написал глава государства.

Он напомнил, что бордовые береты для идентификации своих десантников используют 59 стран мира, 19 из которых – члены НАТО.

Кроме того, по словам Порошенко, на берете изменят и знак.

"Отныне это купол парашюта как символ десантных подразделений во всем мире, крылья Архистратига Михаила и огненный меч, которым он поражает врагов рода человеческого", - написал президент.

 
Скриншот из видео с Facebook Порошенко

Также изменится и название десантных войск.

"Принял решение отойти от советско-российской аббревиатуры ВДВ. Поэтому, постановляю ввести новое название – Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины", - добавил глава государства.

"Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником, который вы впервые отмечаете 21 ноября. Пусть всегда хранит вас в бою и ведет к победе Святой Михаил", - подытожил Порошенко.

Как известно, с 2017 года день десантника перенесли со 2 августа на 21 ноября.  

Украинская правда
Темы: Порошенко армия
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