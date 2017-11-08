День ВДВ решили перенести

С 2017 года десантники будут отмечать свой профессиональный день 21 ноября, а не 2 августа, как это было в советское время.

Об этом в эфире "Армия FM" заявил научный консультант рабочей группы по брендированию десантно-штурмовых войск Василий Павлов.

"По-новому десантники будут праздновать свой праздник 21 ноября", - сказал он.

Перенос дня празднования Павлов объяснил тем, что 2 августа – это дата первого прыжка парашютистов в Московском военном округе.

"То есть это произошло в Советском Союзе. К украинскому десанту эта дата не имеет никакого отношения. В настоящее время принято решение связать праздник новых десантно-штурмовых войск с их небесным покровителем – Святым Михаилом", - рассказал Павлов.

Он добавил, что сами десантники отреагировали на это "адекватно".