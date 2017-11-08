Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

День ВДВ решили перенести

Среда, 8 ноября 2017, 16:21

С 2017 года десантники будут отмечать свой профессиональный день 21 ноября, а не 2 августа, как это было в советское время.

Об этом в эфире "Армия FM" заявил научный консультант рабочей группы по брендированию десантно-штурмовых войск Василий Павлов.

"По-новому десантники будут праздновать свой праздник 21 ноября", - сказал он.

Перенос дня празднования Павлов объяснил тем, что 2 августа – это дата первого прыжка парашютистов в Московском военном округе.

"То есть это произошло в Советском Союзе. К украинскому десанту эта дата не имеет никакого отношения. В настоящее время принято решение связать праздник новых десантно-штурмовых войск с их небесным покровителем – Святым Михаилом", - рассказал Павлов.

Он добавил, что сами десантники отреагировали на это "адекватно".

Темы: армияпразднования
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

Все новости...
армия
Резников предлагает разрешить размещение иностранных военных баз в Украине
Милли рассказал, сколько украинских военных союзники подготовили для наступления
Зеленский разрешил получать офицерские звания без высшего образования
Последние новости
15:00
Ученые обнаружили на Луне горные породы, которых нет в Солнечной системе
14:42
Аэропорт Кишинева сменил код на "дерусифицированный"
14:40
Владелец "Киевстара" подсчитал убытки от масштабного сбоя: почти $100 миллионов
14:37
Министр Лесной, ректор КНУ и судья из Харькова: кто получил антипремию "Академическая недостойность 2023 года"
14:30
Украина убедила Европу в в надежности собственных хранилищ газа - глава "Нафтогаза" в Давосе
14:16
Украла полмиллиона донатов на ВСУ: жительница Первомайска получила срок
14:13
Mezha.Media вошло в медиагруппу "Украинская правда"
14:10
Россияне продолжают обстреливать Херсон: взрывы в центре города
14:10
На Черниговщине возле границы усилят контроль за передвижением гражданских лиц
14:09
карта В Украине еще день побудет тепло, а потом вернутся морозы
Все новости...
Реклама: