ОБСЕ подтверждают военную активность в Луганске

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Вторник, 21 ноября 2017, 17:01

Наблюдатели ОБСЕ мониторят ситуацию в Луганске и подтверждают наличие вооруженных людей, которые заблокировали часть города.

Об этом сообщили "Украинской правде" 21 ноября в пресс-службе СММ ОБСЕ.

"Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ получила сообщения о наличии машин военного типа и присутствие вооруженных лиц, которые перекрыли часть улицы Коцюбинского в Луганске вокруг здания, где раньше было размещено Управление Министерства внутренних дел Украины в Луганской области", - говорится в сообщении.

В СММ ОБСЕ отмечают, что имеют офис в Луганске и мониторят ситуацию.

"Соответствующие результаты наблюдений будут включены в наши ежедневные отчеты, доступные на трех языках на сайте ОБСЕ", - резюмируют наблюдатели.

Как известно, накануне главарь незаконного вооруженного формирования "ЛНР" Игорь Плотницкий отстранил Игоря Корнета от "должности министра внутренних дел ЛНР" в связи с возбуждением уголовного дела.

Корнет, однако, опровергает свою отставку и забаррикадировался в здании т. н. "МВД ЛНР".

Он также заявил о задержании на оккупированной части Луганской области украинских диверсантов.

Плотницкий заявил, что ситуация в Луганске "находится под его контролем и в ближайшее время будет полностью решена".

Украинская правда
Темы: "ЛНР" ОРДЛО ОБСЕ
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