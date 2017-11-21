В "ЛНР" воюют за "МВД" и заявляют о задержании "диверсантов"

Игорь Корнет, называющий себя "министром внутренних дел" так называемой "ЛНР", заявил о задержании на оккупированной части Луганской области украинских диверсантов.

Накануне Игорь Плотницкий отстранил Корнета от "должности" в связи с возбуждением уголовного дела, однако тот опровергает свою отставку, забаррикадировавшись в здании т. н. "МВД ЛНР".

На ресурсах этого органа Корнет заявил, что ночью его люди пресекли "деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, которая пыталась проникнуть на территорию республики для совершения серии резонансных диверсионно­террористических актов".

"Большинство диверсантов были задержаны, но мелкие силы ушли от наказания. Продолжается их поиск и задержание", – заявил Корнет.

По его словам, "правоохранительные структуры" т.н. "ЛНР" полностью контролируют ситуацию, "личный состав" продолжает выполнять свои обязанности.

Информацию о причастности "сотрудников МВД" к противоправной деятельности Корнет назвал "недостоверной" и объяснил наличием у силовиков доказательств "причастности отдельных высокопоставленных представителей органов власти к преступной деятельности".

"Получены доказательства причастности директора ГТРК (телерадиокомпании – ред.) ЛНР Анастасии Шуркаевой к деятельности украинских спецслужб", – заявил он.

Кроме того, Корнет вспомнил о событиях годичной давности: "Установлена причастность руководителя Администрации главы ЛНР Ирины Тейцман, а также начальника Службы правительственной безопасности МВД ЛНР Евгения Селиверстова к инсценировке в сентябре 2016 году государственного переворота в ЛНР".

"В результате был убит бывший премьер-министр и мой боевой товарищ Цыпкалов Геннадий Николаевич и приговорен к длительному тюремному заключению заместитель командующего Управления народной милиции ЛНР Виталий Киселев", – заявил Корнет.

По его словам, "высокопоставленные сотрудники генеральной прокуратуры" фабриковали те уголовные дела – а теперь пытаются дискредитировать его "ведомство" и лишить должностей тех, кто раскрыл их.

"Сегодня ночью я предоставил все имеющиеся материалы главе ЛНР Игорю Плотницкому, который принял решение о возбуждении уголовных дел и аресте всех фигурантов", – заявил Корнет в видеообращении.