Палестина заморозила все официальные контакты с США

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Среда, 22 ноября 2017, 07:24

Власти Палестины заморозили все контакты с США в ответ на угрозы администрации Трампа закрыть представительство Организации освобождения Палестины в Вашингтоне.

Об этом заявил заявил министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики, передает DW.

"В чем польза от проведения с ними каких-либо встреч, если они закрывают наш офис?" - подчеркнул аль-Малики.

"Своим заявлением я всего лишь придал официальный характер шагу, который и так проходил из позиции американской стороны", - подчеркнул министр.

Как известно, ранее Госдеп США заявил о намерении закрыть действующее с 1994 года представительство Организации освобождения Палестины. 

Источник в Госдепартаменте подчеркивает, что закрытие представительства ООП не означает разрыва отношений.

При этом Дональд Трамп может и разрешить дальнейшую работу представительства, если в течение 90 дней убедится, что "палестинцы начали прямые и по существу переговоры с Израилем".

Темы: США
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