В США решили закрыть представительство Организации освобождения Палестины

Госдеп США намерен закрыть действующее с 1994 года представительство Организации освобождения Палестины.

Об этом пишет DW.com.

Решение Госдепартамента США о закрытии в Вашингтоне представительства Организации освобождения Палестины (ООП) вызвало возмущение у палестинской стороны.

Глава делегации Саеб Эрекат подтвердил получение письма, в котором Госдепартамент заявляет о невозможности дальнейшей работы представительства.

В качестве причины названо стремление палестинцев привлечь Израиль к ответственности перед Международным уголовным судом из-за строительства еврейских поселений.

Эрекат заявил, что на решение Вашингтона повлияло израильское правительство, а также пригрозил разрывом всех контактов с администрацией Дональда Трампа, если представительство ООП действительно будет закрыто.

Подобный шаг США может оказать негативное влияние на весь мирный процесс на Ближнем Востоке, заявил Эрекат в видеообращении. В подобном ключе высказался и представитель главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса.

Госдепартамент США, по словам одного из его сотрудников, должен регулярно выдавать новое разрешение на дальнейшую работу представительства ООП. Срок ныне действующего разрешения истекает в ноябре 2017 года, и ведомство не может его продлить.

Это, по некоторым данным, связано с определенными условиями, которым палестинская сторона не соответствует.

Источник в Госдепартаменте подчеркнул, что закрытие представительства ООП, работавшего с 1994 года, не означает разрыва отношений.

При этом Дональд Трамп может и разрешить дальнейшую работу представительства, если в течение 90 дней убедится, что "палестинцы начали прямые и по существу переговоры с Израилем".

Как известно, в декабре 2016 года СБ ООН большинством голосов одобрила проект резолюции с требованием к Израилю прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях.

Из 15 членов Совета Безопасности ООН 14, включая Украину, проголосовали за резолюцию и только США воздержались, но при этом не воспользовались своим правом вето.

После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал Министерству иностранных дел свернуть почти всю дипломатическую работу с 12 государствами, которые голосовали за резолюцию Совбеза ООН, которая призвала Израиль прекратить строительство поселений на палестинских территориях.