Корчак возмутилась, что задели ее свекровь
Руководитель Национального агентства по предупреждению коррупции Наталья Корчак заявляет, что открыта к следствию относительно своего имущества.
Об этом она сказала перед заседанием антикоррупционного комитета Верховной Рады.
"Чего поднялся шум по реализации определенных полномочий? Я же не бегаю по каналам, не рассказываю, какая я жертва уголовных производств. Я, мой муж в определенный день пришли по повесткам, дали объяснения. Когда началось нарушение процессуальных прав уже моей свекрови – я уже должна свою семью защищать!", – сказала Корчак.
Сам факт расследований она не критикует: "Пусть расследуют, я открыта и не скрываюсь"
Впрочем, Корчак возмутилась, что 30 октября ей принесли повестку прийти в Национальное антикоррупционного бюро – а 31 октября об этом уже написали СМИ.
Она также опровергла, что имеет покровителей: "Обратите внимание, в каких условиях начинало работать агентство. Если бы за мной кто-то стоял и мне помогал – видимо, и помещение у нас было бы, какое нужно".
Корчак также отметила, что она ехала на заседание комитета с водителем Кабмина – и он сказал, что новому руководителю Государственного бюро расследований уже выделили машину.
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