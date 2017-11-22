Корчак возмутилась, что задели ее свекровь

Руководитель Национального агентства по предупреждению коррупции Наталья Корчак заявляет, что открыта к следствию относительно своего имущества.



Об этом она сказала перед заседанием антикоррупционного комитета Верховной Рады.



"Чего поднялся шум по реализации определенных полномочий? Я же не бегаю по каналам, не рассказываю, какая я жертва уголовных производств. Я, мой муж в определенный день пришли по повесткам, дали объяснения. Когда началось нарушение процессуальных прав уже моей свекрови – я уже должна свою семью защищать!", – сказала Корчак.



Сам факт расследований она не критикует: "Пусть расследуют, я открыта и не скрываюсь"



Впрочем, Корчак возмутилась, что 30 октября ей принесли повестку прийти в Национальное антикоррупционного бюро – а 31 октября об этом уже написали СМИ.



Она также опровергла, что имеет покровителей: "Обратите внимание, в каких условиях начинало работать агентство. Если бы за мной кто-то стоял и мне помогал – видимо, и помещение у нас было бы, какое нужно".



Корчак также отметила, что она ехала на заседание комитета с водителем Кабмина – и он сказал, что новому руководителю Государственного бюро расследований уже выделили машину.