Сытник: Ряд партий хотят ограничить полномочия НАБУ
Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник считает, что некоторые политики осуществляют дискредитацию антикоррупционных органов с целью ограничения полномочия НАБУ.
Об этом он сказал во время общения с членами антикоррупционного комитета Верховной Рады во вторник в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".
По его словам, представители некоторых политических сил, в отношении которых расследуются уголовные производства, делают заявления с целью дискредитировать антикоррупционные органы.
"Для чего это делается? Некоторые коллеги допускают какие-то ошибки, и это дает возможность говорить о конфликте между антикоррупционными органами", – сказал Сытник.
"Это делается для одного – провести те решения, которые до этого невозможно было провести. Это законы, которые позволяют лишить части подследственности НАБУ, законы, которые, возможно, антикоррупционное бюро подчинят Государственному бюро расследований, которое только начинает создаваться", – говорит директор НАБУ.
"Это закон, который, возможно, вернет альтернативную подследственность или вообще уничтожит антикоррупционное бюро. Это назначение аудитора, который наконец напишет то, что нужно тем политическим силам, которые не заинтересованы в этих расследованиях", – заявил Сытник.
Для достижения такой цели, по словам Сытника, политики используют подконтрольные им медиаресурсы.
Читайте также: "Война с (за) НАБУ, или Карманный аудитор Банковой"
Как известно, в 2017 году должен состояться первый аудит эффективности деятельности НАБУ.
Согласно закону о НАБУ, президент, Верховная Рада и Кабинет министров ежегодно определяют по одному члену комиссии из числа лиц, имеющих значительный опыт работы в органах предварительного расследования, прокуратуры, судах за рубежом или международных организациях, обладающих необходимыми знаниями и навыками для проведения такой оценки (аудита), а также имеют безупречную деловую репутацию.
В то же время парламент до сих пор не смог избрать своего члена комиссии внешнего контроля по проведению аудита НАБУ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.