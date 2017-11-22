Сытник: С журналистами оффрекорд говорил, закон не нарушал

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник отмечает, что не допускал в своих действиях и высказываниях нарушения законодательства.



Об этом он сказал на заседании антикоррупционного комитета Верховной Рады 22 ноября.



По словам Сытника, сейчас определенные политические силы ведут большую работу, чтобы дискредитировать НАБУ в глазах международных партнеров, в частности путем компрометационных кампаний через СМИ.



"Но хочу заверить, что наши международные партнеры четко проверяют информацию и ложь сразу выясняется", – отметил директор НАБУ.



Относительно дела о возможном разглашения секретных документов в общении со СМИ в формате оффрекорд Сытник отметил в частности следующее:



"В силу занимаемой должности я постоянно общаюсь с журналистами. Это – нормальная практика всех правоохранительных и государственных органов, элемент прозрачности в том числе антикоррупционных органов. Форматы общения с журналистами разные. У меня действительно были встречи с журналистами в формате оффрекордз", – подтвердил директор НАБУ.



"Ни разу при любом общении со СМИ мной лично никаких нарушений закона допущено не было", – подчеркнул он.



"Все слова, которые я говорил в открытых интервью, при встречах с журналистами в формате оффрекордз, я готов повторить онрекордз, не боясь нарушить какую-либо норму закона", – отметил Сытник.



По его словам, несмотря на то, что много заинтересованных лиц "ждут ошибок, которые дают основания для уголовного наказания членов НАБУ, агентство продолжит идти вперед и выполнять функции, для которых оно создавалось".

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16 ноября стало известно, что Генпрокуратура возбудила уголовное производство в отношении директора НАБУ Артема Сытника из-за вероятного разглашения данных следствия.

Отмечалось, ГПУ возбудила уголовное производство на основании опубликованной в интернете аудиозаписи, где человек с голосом, похожим на Сытника, рассказывает журналистам детали некоторых резонансных дел.

На записи, которую выложили в сеть, человек с голосом, похожим на Сытника, говоря о деле в прошлом военного прокурора сил АТО Константина Кулика, зачитывает часть телефонного разговора женщины с подругой, обсуждающих, "нестандартный источник получения доходов". Запись впервые появилась на сайте "Обозреватель".

17 ноября стало известно, что ГПУ открыла уголовное производство в отношении директора НАБУ по обращению депутата от "Народного фронта" Елены Масориной и гражданской жены Кулика Ирины Нимец.

Генеральный прокурор Юрий Луценко отметил, что ни о каком обвинении речь пока не идет: зарегистрировано заявление, будут проведены соответствующие следственные действия.



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"Если подтвердится, что этот документ имел статус секретности, а этот человек принадлежит к правоохранительным органам, конечно, у нее будут проблемы с законом. Но пока – все это лишь предположения", – отметил Луценко.



На вопрос журналистов, означает ли ряд взаимно возбужденных дел и обвинений "войну между правоохранительными и антикоррупционных органами", генпрокурор признал, что признаки конфликта есть