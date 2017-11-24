В Египте от теракта в мечети погибли минимум 155 человек
По меньшей мере 155 человек погибли в результате нападения боевиков на мечеть Аль-Рауда в Бир-эль-Абеде на Северном Синае.
Еще 120 человек были ранены, сообщает Bloomberg со ссылкой на правительственные медиа.
Daily Mail Вооруженное нападение с применением огнестрельного оружия и взрывного устройства произошло около столицы провинции Эл-Ариш во время пятничных молитв, сообщили полицейские.
По данным полиции, боевики применили бомбу, а затем открыли огонь из четырех внедорожников прямо во время проповеди.
Президент Абдель Фаттах аль Сиси созвал внеочередное заседание органов безопасности.
Пока никто не взял ответственность за нападение...
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