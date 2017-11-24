У Єгипті від теракту в мечеті загинули щонайменше 85 осіб

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П'ятниця, 24 листопада 2017, 15:03

Щонайменше 85 людей загинули внаслідок нападу бойовиків на мечеть Аль-Рауда в Бір-ель-Абеді на Північному Синаї.

Ще 75 були поранені, повідомляє Daily Mail із посиланням на урядові медіа. Reuters повідомляє про 80 поранених.

Збройний напад із застосуванням вогнепальної зброї та вибухового пристрою стався біля столиці провінції Ел-Аріш під час п'ятничних молитов, повідомили поліцейські.

За даними поліції, бойовики застосували бомбу, а потім відкрили вогонь із чотирьох позашляховиків просто під час проповіді.  

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