Трамп заявил, что отказался от предложения Time стать человеком года

Президент США Дональд Трамп отказался становиться человеком года по версии американского ​журнала Time.



Об этом он написал в Twitter.

"Журнал Time позвонил сказать, что я, ВОЗМОЖНО, снова стану человеком года, как в прошлом году, но я должен буду согласиться на интервью и большую фотосессию. Я сказал, что это, возможно, не очень хорошо и отказался. Спасибо, в любом случае!" — написал он.

Time Magazine called to say that I was PROBABLY going to be named “Man (Person) of the Year,” like last year, but I would have to agree to an interview and a major photo shoot. I said probably is no good and took a pass. Thanks anyway!