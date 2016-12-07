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Трамп стал человеком года по версии "Тime"

Среда, 7 декабря 2016, 13:59

Новоизбранный президент США стал человеком года по версии редакции американского журнала "Тime".

Об этом журнал сообщил в своей статье в среду, назвав Трампа "президентом розьединенных штатов Америки".

В коротком списке редакции была также и оппонент Трампа - Хиллари Клинтон, которая стала второй.

Как известно, Трамп вступит в должность 20 января.

15 декабря он проведет пресс-конференцию, на которой заявит о прекращении ведения бизнеса.

Украинская правда

Темы: ТрампСШАСМИ
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