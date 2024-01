Трамп стал человеком года по версии "Тime"

Новоизбранный президент США стал человеком года по версии редакции американского журнала "Тime".



Об этом журнал сообщил в своей статье в среду, назвав Трампа "президентом розьединенных штатов Америки".

