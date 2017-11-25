В ОРЛО заявили о гибели и плене "диверсантов ВСУ", в штабе не подтверждают

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Суббота, 25 ноября 2017, 16:38

Боевики ОРЛО заявили о гибели трех участников диверсионно-разведывательной группы ВСУ и ранении еще одного.

Об этом заявил представитель "Минобороны "ЛНР" Андрей Марочко, сообщает онлайн-ресурс боевиков "ЛИЦ". 

По его словам, бойцы ВСУ планировали "проникнуть в "ЛНР" в районе поселка Фрунзе и осуществить провокации".

Марочко заявил, что раненый был эвакуирован с места инцидента, ему оказали первую медицинскую помощь, после чего доставили в больницу Кировска. Тела погибших якобы были переданы родственникам на подконтрольную Киеву территорию для захоронения.

В свою очередь в пресс-центре штаба АТО не подтвердили эту информацию. 

"Сейчас такой информации (о гибели и ранении бойцов) у нас нет. Мы видели это видео. Данную информацию подтвердить не можем, компетентные органы ее проверяют", - заявил УП пресс-офицер центра АТО Василий Лабай. 

Украинская правда 

Темы: АТО Донбасс "ЛНР" Вооруженные силы
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