Путин подписал закон о СМИ - иностранных агентах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий приравнивать зарубежные СМИ к иностранным агентам.

Как сообщает Интерфакс, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Как известно, 15 ноября Госдума одобрила поправки к действующему законодательству, которые предусматривают возможность признания иностранных СМИ, действующих на территории РФ, иностранными агентами.

Норма о СМИ-иноагентах вводится законодательство в качестве ответа на действия США в отношении российских СМИ, а именно телеканала RT и агентства Sputnik.

СМИ, признанные иноагентом, должны будут соответствующим образом маркировать свои материалы и предоставлять отчеты. СМИ, которые откажутся регистрироваться, подпадут под действие нормы закона об иноагентах-НКО.

В ноябре стало известно, что Минюстиции России направило проекту "Радио "Свобода" "Крым.Реалии" (освещает события в аннексированном Крыму) уведомление о том, что его могут признать иностранным агентом.

Также "иностранными агентами" хотят объявить "Радио Свободу" и "Голос Америки".

Деятельность "Радио "Свобода" и "Голоса Америки" координирует американский правительственный Совет управляющих по вопросам вещания (BBG) и финансирует конгресс США.