Россия может признать "Крым.Реалии" иноагентом – СМИ

Министерство юстиции России направило проекту "Радио "Свобода" "Крым.Реалии" уведомление о том, что его могут признать иностранным агентом.

Об этом сообщил РИА Новости источник в ведомстве.

По его данным, такие же уведомления направили "Сибирь.Реалии" и татаро-башкирской службе "Радио "Свобода"

Ранее об этом также предупредили проекты "Idel.Реалии" и "Кавказ.Реалии", "Голос Америки", совместный проект "Радио Свобода" и "Голоса Америки" – "Настоящее время", а также "Радио Свободная Европа"/"Радио Свобода".



Как рассказал агентству член комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Олег Морозов, иноагентами в России могут быть признаны и другие проекты "Радио Свобода" – "Фактограф" и "Маршо радио" на чеченском языке, а также CNN.

Накануне Госдума РФ приняла поправки, согласно которым зарубежные СМИ в России могут признать иноагентами, если их финансируют из-за границы.

Теперь документ должен рассмотреть Совет Федерации. Если его утвердит верхняя палата российского парламента, он поступит на подпись президенту РФ.

Разработка закона стала ответом на то, что американский Минюст предписал российскому каналу RT зарегистрироваться иностранным агентом.

Если решение вступит в силу, иноагентом будут считать любое зарубежное СМИ, получающее финансирование или имущество из-за границы (в том числе от российских юридических лиц, спонсируемых из иностранных источников).

В поправках не упомянуты конкретные издания или телеканалы. Решение о признании СМИ иноагентом будет принимать Министерство юстиции РФ. Оно может создать отдельный реестр СМИ – "иностранных агентов".

СМИ, признанные иноагентом, должны будут соответствующим образом маркировать свои материалы и предоставлять отчеты.

СМИ, которые откажутся регистрироваться, подпадут под действие нормы закона об иноагентах-НКО.

"Крым. Реалии" – проект "Радио Свобода", освещающий события в аннексированном Россией Крыму.

Деятельность "Радио "Свобода" и "Голоса Америки" координирует американский правительственный Совет управляющих по вопросам вещания (BBG) и финансирует конгресс США.