Штаб: Боевики нарушили перемирие 6 раз

В субботу боевики нарушили перемирие 6 раз, силы АТО вели огонь в ответ.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО по состоянию на вечер 25 ноября.

На луганском направлении НВФ вели обстрелы по силам АТО на Светлодарской дуге, применяя 120-мм минометы и гранатометы вблизи Майского, возле Луганского - вооружение БМП.

На донецком направлении боевики вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у Водяного.

"Близ Верхнеторецком враг нарушал перемирие в течение нескольких часов, применяя целый спектр пехотного вооружения. В этом же районе зафиксированы неоднократные обстрелы позиций сил АТО снайперскими парами оккупантов. В окрестностях Красногоровки боевики вели огонь из стрелкового оружия", - сообщили в штабе.