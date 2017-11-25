В столице застрелился человек на остановке

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Суббота, 25 ноября 2017, 21:45

В Святошинском районе Киева мужчина умер после того, как выстрелил в себя из револьвера на остановке общественного транспорта.

Об этом сообщает "112 Украина".

"Инцидент произошел вечером в субботу на остановке на улице Гната Юры. По данным полиции, погибшему было около 60 лет. От полученного ранения он скончался в машине скорой помощи", - говорится в сообщении.

Его личность пока не установили. Криминалисты взяли показания у людей на месте происшествия.

Темы: Киев полиция
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