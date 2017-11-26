Египет объявил наивысший уровень готовности силовиков

Министерство внутренних дел Египта объявило наивысший уровень готовности силовиков после теракта на Синайском полуострове.

Об этом сообщает местное информагентство MENA.

"Под особый контроль взяты туристические зоны, госучреждения, полицейские участки, которые ранее неоднократно становились объектом атаки экстремистов, банки. Усилены меры безопасности в районах мечетей, церквей, театров и кинотеатров, а также мест большого скопления людей", - говорится в сообщении..

Кроме этого, полиция контролирует въезды и выезды из городов и населенных пунктов и значительно усилила проверку автотранспорта.

Как известно, террористы напали на мечеть Аль-Радва в городе Бир-аль-Абд в 40 км от города Эл-Ариш, который является столицей провинции Северный Синай.

По информации местных властей, боевики подъехали к мечети на четырех внедорожниках и открыли огонь по людям, которые находились на проповеди во время пятничной молитвы. После этого они взорвали несколько взрывных устройств.

Прокуратура Египта в причастности к нападению подозревает ИГИЛ.

Число погибших возросло уже до 305 человек.