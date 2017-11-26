Египет объявил наивысший уровень готовности силовиков

494 просмотра
Воскресенье, 26 ноября 2017, 01:15

Министерство внутренних дел Египта объявило наивысший уровень готовности силовиков после теракта на Синайском полуострове.

Об этом сообщает местное информагентство MENA.

"Под особый контроль взяты туристические зоны, госучреждения, полицейские участки, которые ранее неоднократно становились объектом атаки экстремистов, банки. Усилены меры безопасности в районах мечетей, церквей, театров и кинотеатров, а также мест большого скопления людей", - говорится в сообщении..

Кроме этого, полиция контролирует въезды и выезды из городов и населенных пунктов и значительно усилила проверку автотранспорта.

Как известно, террористы напали на мечеть Аль-Радва в городе Бир-аль-Абд в 40 км от города Эл-Ариш, который является столицей провинции Северный Синай.

По информации местных властей, боевики подъехали к мечети на четырех внедорожниках и открыли огонь по людям, которые находились на проповеди во время пятничной молитвы. После этого они взорвали несколько взрывных устройств.

Прокуратура Египта в причастности к нападению подозревает ИГИЛ.

Число погибших возросло уже до 305 человек.

Темы: Египет теракт
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Главные новости дня – за 60 секунд 24 ноября 2017, 20:32
В масштабном теракте в Египте украинцы предварительно не пострадали 24 ноября 2017, 16:33
В Египте от теракта в мечети погибли минимум 184 человека 24 ноября 2017, 15:40
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
АТО: после боя под Крымским 1 воин ВСУ попал в плен
На Сумщине осквернили памятник жертвам Голодомора
В ОРЛО заявили о гибели и плене "диверсантов ВСУ", в штабе не подтверждают
Порошенко: Нужно ввести ответственность за непризнание Голодомора
Все новости
Фоторепортаж

Один день с машинистом киевского метро

бренд

В Украину идет сеть магазинов с товарами для дома Zara Home

здоровье

Сигнал тревоги. Как это – жить с синдромом ОКР