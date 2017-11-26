США отменили решение о закрытии бюро Организации освобождения Палестины в Вашингтоне
Госдеп США изменил свое решение о закрытии бюро Организации освобождения Палестины в Вашингтоне.
Об этом сообщает "Голос Америки".
"США посоветовали бюро Организации освобождения Палестины ограничить свою деятельность к делам, связанным с достижением длительного мира между израильтянами и палестинцами", - заявил представитель Госдепа.
"Соединенные Штаты сделали правильно, изменив свое решение. Вашингтон не может играть роль посредника и одновременно занимать сторону Израиля против палестинцев. Мы не можем иметь мир в регионе, если правительство США продолжает поддерживать израильские позиции", - подчеркнул палестинский законодатель Мустафа Баргути.
Как известно, ранее Госдеп США объявил о намерении закрыть представительство Организации освобождения Палестины, которое работает с 1994 года.
Палестина в ответ заявила о замораживании всех контактов с США.
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