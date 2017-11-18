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У США вирішили закрити представництво Організації визволення Палестини

Субота, 18 листопада 2017, 23:41

Держдеп США має намір закрити представництво Організації визволення Палестини, яке працює з 1994 року.

Про це пише DW.com.

Рішення Держдепартаменту США про закриття в Вашингтоні представництва Організації визволення Палестини (ОВП) викликало обурення у палестинської сторони.

Глава делегації Саєб Ерекат підтвердив одержання листа, в якому Держдепартамент заявляє про неможливість подальшої роботи представництва.

В якості причини названо прагнення палестинців залучити Ізраїль до відповідальності перед Міжнародним кримінальним судом через будівництво єврейських поселень.

Ерекат заявив, що на рішення Вашингтона вплинув ізраїльський уряд, а також пригрозив розривом всіх контактів з адміністрацією Дональда Трампа, якщо представництво ООП дійсно буде закрито.

Подібний крок США може мати негативний вплив на весь мирний процес на Близькому Сході, заявив Ерекат у відеозверненні. У подібному ключі висловився і представник глави Палестинської автономії Махмуда Аббаса.

Держдепартамент США, за словами одного з його співробітників, повинен регулярно видавати новий дозвіл на подальшу роботу представництва ОВП. Термін чинного  дозволу закінчується в листопаді 2017 року, і відомство не може його продовжити.

Це, за деякими даними, пов'язано з певними умовами, яким палестинська сторона не відповідає.

Джерело в Держдепартаменті підкреслило, що закриття представництва ОВП, яке працювало з 1994 року, не означає розриву відносин.

При цьому Дональд Трамп може і дозволити подальшу роботу представництва, якщо протягом 90 днів переконається, що "палестинці почали прямі і по суті переговори з Ізраїлем".

Як відомо, в грудні 2016 року РБ ООН більшістю голосів схвалила проект резолюції з вимогою до Ізраїлю зупинити будівництво поселень на окупованих палестинських територіях.

З 15 членів Ради Безпеки ООН 14, включно з Україною, проголосували за резолюцію і тільки США утрималися, але при цьому не скористалися своїм правом вето.

Після цього прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наказав Міністерству закордонних справ згорнути майже всю дипломатичну роботу з 12 державами, які голосували за резолюцію Радбезу ООН, яка закликала Ізраїль припинити будівництво поселень на палестинських територіях.

"Українська правда" у Threads

Теми: ІзраїльСША
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