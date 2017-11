Погромы в Брюсселе: задержаны около 100 человек

В Брюсселе после демонстрации против рабства, которая переросла в погромы в центре города, задержали около 100 человек.

Об этом на своей странице в Twitter написал министр внутренних дел Бельгии Жан Жамбон.

Местная газета Le Soir со ссылкой на пресс-секретаря полиции Ильзе Ван де Кэере сообщила, что сначала демонстранты протестовали против рабства в Ливии. Но потом в толпу вошли около 30 молодых людей в балаклавах и спровоцировали людей двигаться в сторону магазинов.

Unrest and riot police in action in the lower part of Chaussée d’Ixelles around an hour ago. #bruxelles #brussels pic.twitter.com/aUzXAuDBYP