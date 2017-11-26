Погромы в Брюсселе: задержаны около 100 человек

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Воскресенье, 26 ноября 2017, 06:56

В Брюсселе после демонстрации против рабства, которая переросла в погромы в центре города, задержали около 100 человек.

Об этом на своей странице в Twitter написал министр внутренних дел Бельгии Жан Жамбон.

Местная газета Le Soir со ссылкой на пресс-секретаря полиции Ильзе Ван де Кэере сообщила, что сначала демонстранты протестовали против рабства в Ливии. Но потом в толпу вошли около 30 молодых людей в балаклавах и спровоцировали людей двигаться в сторону магазинов.


 
 "Они направились к улице Луиз, где начали громить бутики", - рассказал представитель полиции.

"Порядок на центральных улицах восстановлен. Поведение провокаторов - недопустимо, а реакция полиции - немедленная и жесткая", - позже заявил начальник полиции Брюсселя Филипп Клос.

Темы: Бельгия митинги
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