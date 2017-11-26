Погода на воскресенье: туманы, местами - гололед

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Воскресенье, 26 ноября 2017, 07:19

В воскресенье, 26 ноября, в Украине ожидается прохладная погода с туманами и мокрым снегом, местами - гололед.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

В Киеве и на западе утром 26 ноября ожидается туман с видимостью 200-500 м.

На дорогах в восточных областях прогнозируют гололед.

В большинстве западных областей - дождь и мокрый снег, на востоке страны - небольшой снег.

Теплее всего будет на юге - до +14, холоднее - на востоке: от -4 до +1.

Погода на 26 ноября
Погода на 26 ноября
Гидрометцентр

Темы: погода
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