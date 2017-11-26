Погода на неділю: тумани, місцями - ожеледиця

1441 перегляд
Неділя, 26 листопада 2017, 07:19

У неділю, 26 листопада, в Україні очікується прохолодна погода з туманами та мокрим снігом, місцями - ожеледиця.

Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

У Києві та на заході вранці 26 листопада очікується туман з видимістю 200-500 м.

На дорогах у східних областях прогнозують ожеледицю.

 У більшості західних областей - дощ та мокрий сніг, на сході країни – невеликий сніг. 

Найтепліше буде на півдні - до +14, найхолодніше - на сході: від -4 до +1.

Погода на 26 листопада
Погода на 26 листопада
Гідрометцентр

Теми: погода
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Київ та захід попередили про туман, а схід - про ожеледицю 25 листопада 2017, 12:18
Метеорологи розповіли, чи чекати лютих морозів взимку 24 листопада 2017, 15:09
Погода на п'ятницю: морози до -8, без опадів 24 листопада 2017, 05:55
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Під Верховною Радою згорів намет протестувальників
Доба в АТО: двоє військових загинули, ще двоє - поранені
ОБСЄ: на Донбасі збільшилась кількість порушень режиму "тиші"
АТО: після бою під Кримським 1 воїн ЗСУ потрапив у полон
Усі новини
Фото

Інколи талант – головне. З досвіду фотографа

скандал

У Британії вгледіли "недопустиму сексуальну поведінку" у дитячій казці

мандри

Black Friday: 7 авіакомпаній влаштували розпродаж квитків