В понедельник на западе - сильный дождь и мокрый снег

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Воскресенье, 26 ноября 2017, 20:08

Ночью и утром в понедельник, 27 ноября, в западных областях Украины ожидаются осадки - сильный дождь и мокрый снег.

Об этом говорится в сообщении ГосЧС.

Кроме того, 26 и 27 ноября в результате осадков на реках Закарпатской области ожидаются повышение уровней воды на 0,3-1 м, в нижних течениях Латорицы и Боржавы на 1-2 м над текущими уровнями, без негативных последствий.

27 ноября в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается лавинная опасность 3 уровня.

 

Украинская правда

Темы: погода
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