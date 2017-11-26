У понеділок на заході - сильний дощ та мокрий сніг

1085 переглядів
Неділя, 26 листопада 2017, 20:08

Вночі та вранці у понеділок, 27 листопада, у західних областях України очікуються опади - сильний дощ та мокрий сніг. 

Про це йдеться у повідомленні ДержНС. 

Окрім того, 26 та 27 листопада внаслідок опадів на річках Закарпатської області очікуються підвищення рівнів води на 0,3-1 м, у нижніх течіях Латориці та Боржави на 1-2 м над поточними рівнями, без негативних наслідків.

27 листопада у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується  лавинна  небезпека 3 рівня. 

 

 Українська правда 

Теми: погода
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Погода на неділю: тумани, місцями - ожеледиця 26 листопада 2017, 07:19
Київ та захід попередили про туман, а схід - про ожеледицю 25 листопада 2017, 12:18
Метеорологи розповіли, чи чекати лютих морозів взимку 24 листопада 2017, 15:09
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
OVERTIME: Головні економічні новини за вихідні
У Новоград-Волинському затримали ще одного активіста "Руху визволення"
Тандіт підтвердив: на відео бойовиків - українські військовополонені
Члена "Руху визволення" затримали у справ про напад на охоронця
Усі новини

Природні пологи під захистом пологового

Відео

9 українських Youtube-каналів про науку

психологія

Чому у соцмережах всі виглядають успішними