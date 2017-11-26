У понеділок на заході - сильний дощ та мокрий сніг
Вночі та вранці у понеділок, 27 листопада, у західних областях України очікуються опади - сильний дощ та мокрий сніг.
Про це йдеться у повідомленні ДержНС.
Окрім того, 26 та 27 листопада внаслідок опадів на річках Закарпатської області очікуються підвищення рівнів води на 0,3-1 м, у нижніх течіях Латориці та Боржави на 1-2 м над поточними рівнями, без негативних наслідків.
27 листопада у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується лавинна небезпека 3 рівня.
Українська правда
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