В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США

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Понедельник, 27 ноября 2017, 01:53

Американский ракетный эсминец "Джеймс Уильямс" (USS James Williams DDG95) в воскресенье вошел в акваторию Черного моря.

Об этом сообщили стамбульские информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через пролив Босфор, пишет Интерфакс-Украина.

В настоящее время корабль Военно-Морских Сил США типа "Арли Берк", оснащенный 56 крылатыми ракетами "Томагавк", направляется в северном направлении вдоль западного побережья Черного моря.

В августе текущего года эсминец "Джеймс Уильямс" побывал в Балтийском море. Американский корабль, в частности, посетил Ригу.

"Джеймс Уильямс" зашел в Черноморье по пути из Красного моря, где в середине ноября он побывал с визитом в саудовском порту Джидда.

Как сообщалось, 19 ноября в акваторию Черного моря также вошел ракетный фрегат-"невидимка" ВМС Франции "Лафайет" (La Fayette).

Это уже не первый заход французского боевого корабля в Черное море. Последний раз он побывал там в марте текущего года. В ходе пребывания французский фрегат посетил румынский порт Констанца, а также принял участие в совместных с румынскими кораблями учениях.

В марте 2015 года он посещал Одессу.

Темы: Черное море США
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