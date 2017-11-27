У Чорне море зайшов ракетний есмінець ВМС США

Американський ракетний есмінець "Джеймс Вільямс" (USS James Williams DDG95) в неділю увійшов до акваторії Чорного моря.

Про це повідомили стамбульські інформаційні портали, що публікують фотографії його проходження через протоку Босфор, пише Інтерфакс-Україна.

В даний час корабель Військово-Морських Сил США типу "Арлі Берк", оснащений 56 крилатими ракетами "Томагавк", направляється в північному напрямку вздовж західного узбережжя Чорного моря.

У серпні поточного року есмінець "Джеймс Вільямс" побував в Балтійському морі. Американський корабель, зокрема, відвідав Ригу.

"Джеймс Вільямс" зайшов в Чорномор'я дорогою з Червоного моря, де в середині листопада він побував з візитом в саудівському порту Джидда.

Як повідомлялося, 19 листопада в акваторію Чорного моря також увійшов ракетний фрегат- "невидимка" ВМС Франції "Лафайєт" (La Fayette).

Це вже не перший візит французького бойового корабля в Чорне море. Останній раз він побував там в березні поточного року. В ході перебування французький фрегат відвідав румунський порт Констанца, а також взяв участь в спільних з румунськими кораблями навчаннях.

У березні 2015 року він відвідував Одесу.