СМИ: Российская оппозиционерка убежала в Украину

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Понедельник, 27 ноября 2017, 05:52

Российская оппозиционерка, активистка "Новой оппозиции" Ольга Романова уехала в Киев.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на блог российского политика Вячеслава Мальцева на французском сайте Mediapart.

Романова выехала из РФ после ее задержания и допроса в качестве свидетеля по уголовным делам о терроризме и экстремизме, написал в блоге Мальцев и его представитель во Франции Пьер Афнер.

Согласно сообщению, Романова уехала из Москвы в Киев через Минск на автомобиле из сервиса BlaBlaCar.

В конце октября стало известно, что участников "Новой оппозиции" Ольгу Романову и Андрея Титкова задержали за акцию на Устьинском мосту в Москве. Там оппозиционеры повесили манекен с лозунгами "Пыня уходи" и "Путин - смерть. Революция - жизнь. 05.11.2017". "Пыней" в России называют президента страны Владимира Путина.

Вскоре после проведения этой акции, а именно 5 ноября, дома у Романовой прошел обыск, после которого оппозиционерку отвезли в ФСБ. Ее допросили в качестве свидетеля по уголовным делам о терроризме и экстремизме, возбужденных в отношении членов движения "Артподготовка".

Это движение в октябре было признано экстремистским и запрещено судом. Тогда Романовой сказали, что в дальнейшем ее статус может измениться на обвиняемую.

Как сообщалось, Мальцеву, который был организатором 5 ноября акции протеста против президента РФ, предоставили статус политического беженца в ЕС.

Темы: Росcия
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