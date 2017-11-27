Сутки в АТО: боевики совершили 12 обстрелов и вели разведку БПЛА

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Понедельник, 27 ноября 2017, 07:56

В целом, за минувшие сутки, по всей линии соприкосновения зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Несмотря на то, что российско-оккупационные войска продолжают обстрелы оборонительных укреплений наших защитников, ситуация в районе проведения АТО остается полностью контролируемой Вооруженными Силами Украины", - говорится в сообщении.

Львиная доля вражеских вооруженных провокаций пришлась на темное время.

На Луганском направлении противник вел огонь по украинским позициям в основном из пехотного вооружения. В частности, из гранатометов и стрелкового оружия противник обстрелял защитников Золотого, Светлодарска, Желтого, Майского и дважды Крымского. Днем российские наемники выпустили несколько мин 82-го калибра в районе Трехизбенки.

На Донецком направлении из 82-мм минометов незаконные вооруженные формирования вели огонь по опорным пунктам ВСУ у Верхнеторецкого и Водяного. Из пехотного вооружения боевики обстреляли позиции в пригородах Авдеевки и Марьинки, а на Приазовье противник вел огонь из зенитной установки, и стрелкового оружия у Гнутового.

В районе Авдеевки несколько раз в течение суток зафиксирован пролет вражеских БПЛА, запрещенных Минскими договоренностями.

Учитывая то, что враг стрелял враг достаточно плотно, украинские военные почти в каждом случае подавляли огневую активность противника.

Темы: АТО боевые действия Донбасс
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