Доба в АТО: бойовики здійснили 12 обстрілів і вели розвідку БПЛА

Загалом, за минулу добу, по усій лінії зіткнення зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. У результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Попри те, що російсько-окупаційні війська продовжують обстріли оборонних укріплень наших захисників, ситуація у районі проведення АТО залишається повністю контрольованою Збройними Силами України", - йдеться у повідомленні.

Левова частка ворожих збройних провокацій припала на темну пору.

На Луганському напрямку ворог вів вогонь по українських позиціях здебільшого з піхотного озброєння. Зокрема, з гранатометів і стрілецької зброї противник обстріляв захисників Золотого, Світлодарська, Жовтого, Травневого і двічі Кримського. Вдень російські найманці випустили декілька мін 82-го калібру у районі Трьохізбенки.

На Донецькому напрямку з 82-мм мінометів незаконні збройні формування вели вогонь по опорних пунктах ЗСУ біля Верхньоторецького і Водяного. З піхотного озброєння бойовики обстріляли позиції у передмістях Авдіївки і Мар’їнки, а на Приазов’ї противник вів вогонь із зенітної установки, та стрілецької зброї біля Гнутового.

У районі Авдіївки декілька разів впродовж доби зафіксовано проліт ворожих БПЛА, заборонених Мінськими домовленостями.

Зважаючи на те, що стріляв ворог досить щільно, українські військові майже у кожному випадку придушували вогневу активність ворога.