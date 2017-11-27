В военной прокуратуре "засекретили" результаты спецоперации в Закарпатье

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Понедельник, 27 ноября 2017, 14:47

В Военной прокуратуре Западного региона пока не комментируют результаты проведения спецоперации в Закарпатье, которая при участии броневиков и авиации проходила 16 ноября.

Об этом сообщила пресс-секретарь Военной прокуратуры Западного региона Юлия Галущак.

На просьбу "Украинской правды" подвести итоги спецоперации, спикер сказала:

"По решению прокурора, мы предоставим эту информацию позже. Не сейчас. Всю информацию, полную картину мы предоставим чуть позже. Она будет официально обнародована на сайте. Но все со временем".

Галущак подчеркнула, что спецоперация длилась 1 день.

"Спецоперация на самом деле завершилась еще в тот день. Были люди задержаны, им избирались меры пресечения. Но полную картину и об арестованных лицах мы сообщим позже", - сказала пресс-секретарь военной прокуратуры.

На просьбу уточнить хотя бы, сколько людей задержали, Галущак сказала:

"Вся информация – кто был задержан, сколько людей, что изъято в ходе обысков, - будет обнародована позже. Не сегодня. Но, думаю, что до нового года".

16 ноября силовики заявили, что проводят масштабную спецоперацию по противодействию контрабанды на Закарпатье.

Также сообщалось, что в рамках спецоперации в Закарпатье правоохранители задержали экс-руководителя управления Госгеокадастра в Береговском районе. 

21 ноября председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль назвал "масштабную спецоперацию по противодействию контрабанде" в Закарпатье "очковтирательством".

Ирина Балачук, УП
Темы: прокуратура Закарпатье контрабанда граница
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