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Спецоперация в Закарпатье: есть первые задержанные

Четверг, 16 ноября 2017, 13:34
Спецоперация в Закарпатье: есть первые задержанные

В рамках спецоперации, которая проходит в Закарпатье, правоохранители задержали экс-руководителя управления Госгеокадастра в Береговском районе.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь Военной прокуратуры Западного региона Юлия Галущак.

"Прокуратурой установлено, что должностные лица управления Госгеокадастра в 2015-2016 годах, злоупотребляя властью и действуя в интересах третьих лиц, переоформляли земли вдоль государственной границы. Всего было переоформлено право собственности на 140 га земли.

В настоящее время экс-руководителю управления Госгеокадастра в Береговском районе сообщили о подозрении и озвучили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказала Галущак.

Она добавила, что сейчас проходит 100 одновременных обысков в отношении организаторов преступной группы, которые отчуждали земли и занимались контрабандой наркотиков.

На вопрос, почему применяется бронированная техника и авиация, Галущак отметила, что это "обычные меры для спецоперации".

Как сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян, спецоперация по противодействию контрабанды проходит в Береговском районе и других приграничных районах Закарпатской области, а в поле зрения правоохранителей – несколько преступных групп и несколько десятков человек.

"Идет активная фаза спецоперации. Уже есть предварительные результаты. Это изъятые наркотики и деньги, полученные незаконным путем для организации незаконного бизнеса. Речь идет в первую очередь о переправе незаконных мигрантов через границу, о переправке сигарет и других товаров", - сказал Слободян.

Он добавил, что обыски проходят в офисах и частных домах фигурантов, а также в офисах отдельных фирм, подсобных хозяйственных помещениях и т.п.

"Речь идет о нескольких преступных группах, которые имели общие интересы – незаконный бизнес через границу.

Если во время распутывания этих клубков будет установлена ​​причастность к этой деятельности пограничников, я вас уверяю, что они будут привлечены к ответственности, как этого требует закон", - сказал Слободян.

Он предположил, что активная фаза спецоперации продлится еще в течение нескольких дней.

Как известно, 16 ноября на Закарпатье силовики проводят масштабную спецоперацию по противодействию контрабанды.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Закарпатьеконтрабанда
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