СБУшник Демчина открещивается от коррупции письмами от Кононенко и БПП

Для опровержения подозрений в коррупции адвокат заместителя председателя СБУ Павла Демчины Роман Александрук принес в суд письма от руководства партии БПП и нардепа Игоря Кононенко.

Об этом после судебного заседания и ознакомления с материалами дела сообщают юристы Центра противодействия коррупции.

По их данным, 24 ноября в Святошинском райсуде Киева состоялось заседание по иску Демчины к главе правления Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину. Чиновник просил суд признать недостоверной информацию о его роскошном состоянии и заставить Шабунина опровергнуть пост в Facebook, где активист предположил, что Демчина "кошмарит комерсов" и поэтому живет на широкую ногу.

Адвокат Демчин предоставил суду письмо за подписью руководителя секретариата партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" Максима Саврасова, в котором говорится, что "партия не осуществляет какой-либо незаконный, "теневой" контроль над деятельностью Службы безопасности Украины... в том числе и через первого заместителя председателя Павла Демчину".

Кроме письма от БПП, сообщает ЦПК, адвокат зампредседателя СБУ предоставил суду письмо от давнего бизнес-соратника президента и заместителя председателя фракции БПП в Верховной Раде Игоря Кононенко.

Тот утверждает, что лично никогда не давал Демчине никаких поручений, "которые подпадают под применяемое в быту негативное понятие "смотрящий", определенного в мире "воровскими законами". "С моей стороны не было ни одного незаконного влияния", - заверил в письме Кононенко.

Похожие письмо-ответы адвокат Демчины собрал в МВД, Национальной полиции, СБУ, ГФС, Минэкономразвития и Фитосанитарной службе.

На запрос адвокатов Демичны все органы ответили, что им неизвестно о незаконной деятельности заместителя Грицака или уголовных производствах против него.

В Центре противодействия коррупции сообщили, что следующее заседание по делу Демчины против Шабунина состоится через полгода - 16 мая 2018-го.

Как сообщалось, с апреля 2017 года заместитель председателя СБУ Павел Демчина подал 16 судебных исков против журналистов и активистов о защите чести и достоинства или опровержении информации.

В марте 2017 журналисты обнародовали информацию о первом заместителе главы СБУ Павле Демчине.