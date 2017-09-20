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Зампредседателя СБУ Демчина подал уже 16 исков к СМИ и активистам

Среда, 20 сентября 2017, 09:20

С апреля 2017 заместитель председателя СБУ Павел Демчина подал 16 исков в суд о защите чести и достоинства, или опровержения информации против журналистов и активистов.

Такая информация содержится на сайте "Судебная власть".

В суд поданы 11 исков о защите чести и достоинства, 5 заявлений о признании информации недостоверной и ее опровержение в порядке особого производства.

Так в производстве судьи Киево-Святошинского районного суда Киевской области Пинкевич Н.С. на рассмотрении находится 5 заявлений Демчины о признании информации недостоверной и ее опровержении.

Все 5 заявлений поданы в суд 18 апреля 2017 и они попали в ведение одной судьи. Согласно отчету об автоматическом распределении судебных дел между судьями, система могла выбрать только одного судью - Пинкевич, ведь другие судьи "исключены" по разным обстоятельствам.

В Шевченковский райсуд Киева Демчина подал 5 исков к народному депутату Сергею Лещенко, телеканала "ZIK", телеканала "112", журналиста Дмитрия Гнапа, ОО "Следствие. Инфо", ОАО "Национальная Общественная Телерадиокомпания Украина", ОО "Общественное Телевидение", ПАО "Телерадиокомпания ЛЮКС".

Из пяти исков Демчины суды уже вернули три исковых заявления истцу как такие, которые не соответствовали требованиям ГПК Украины.

На рассмотрении в Печерском райсуде города Киева находится три иска Демчины к Виталию Шабунину, Виталию Касько и интернет издания "Голос.UA".

Еще два иска Демчины против народного депутата Сергея Лещенко находятся на рассмотрении в Подольском районном суде города Киева.

Как известно, в марте 2017 журналисты обнародовали информацию о первом заместителе главы СБУ Павле Демчине.

23 августа 2017 указом президента Демчине - первому заместителю председателя - начальнику Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.

Недавно стало известно, что Демчина также направил иск к журналу "Новое время".

Перед этим адвокат Демчины направил им в редакцию два обращения.

"В одном он требовал опровергнуть опубликованную в статье информацию о том, что Демчина причастен к образованию монополии компаний, близких к Виктору Медведчуку, на рынке сжиженного газа", - отмечают в издании.

Другая претензия была относительно слов Шабунина, который заявил о давлении на антикоррупционеров.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Демчишин
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