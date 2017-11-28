В Запорожской области при взрыве гранаты погиб боец ВСУ

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Вторник, 28 ноября 2017, 10:46

В военной части Воздушного командования ВСУ "Восток" в Бердянске от взрыва гранаты погиб 22-летний военнослужащий.

Об это сообщает пресс-центр Командования Воздушных сил ВСУ.

Инцидент произошел в ночь на 28 ноября.

"Это происшествие произошло во внеслужебное время, и не связано с выполнением служебных обязанностей. Других пострадавших нет", - уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что по данному факту командованием воинской части назначено служебное расследование, выясняются обстоятельства ЧП.

В заявлении сказано, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Бердянского отдела полиции ГУ Нацполиции в Запорожской области.  

Украинская правда
Темы: Вооруженные силы Запорожье взрыв
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