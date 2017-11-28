В Чернобыльской зоне погиб сталкер из Беларуси

3170 просмотров
Вторник, 28 ноября 2017, 13:48

Мужчина пытался подняться на радиолокационную башню вблизи закрытого военного объекта "Чернобыль-2", но сорвался с 15-метровой высоты.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области в Facebook.

Сообщается, что двое белорусов и россиянка незаконно проникли на территорию отселенного закрытого военного объекта "Чернобыль-2" для экстремальных впечатлений.

"33-летний сталкер выбрал для этого радиолокационную башню, которая находится в нескольких километрах от станции. Однако не рассчитал свои силы и сорвался с 15-метровой высоты. Врачи лишь констатировали смерть", - сообщают в полиции.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с отметкой о несчастном случае.

Кроме того, в полиции отметили, что правоохранители составили протокол об административном правонарушении по ст. 46-1 КУоАП в отношении двух других туристов-экстремалов, им грозит штраф и выдворение из Украины.

Украинская правда
Темы: Чернобыль туристы Беларусь Росcия полиция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" из Украины и РФ 18 ноября 2017, 04:17
В зоне отчуждения задержали двух сталкеров из РФ 15 октября 2017, 18:31
Европейский суд по правам человека отказался рассматривать жалобы украинских чернобыльцев 13 октября 2017, 02:02
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Чауса уволили с должности судьи
МИД возмущается: Консульство РФ "продает" недвижимость в ОРДЛО
На запорожском заводе проходят обыски из-за возможного сотрудничества с РФ
Генсек Совета Европы против разделения вклада РФ между всеми членами – Кулеба
Все новости
Дело Шеремета

Со светлой стороны. УП вспоминает Павла Шеремета

социум

Салон красоты для онкобольных и пострадавших от насилия

здоровье

6 изменений, происходящих с нашим телом, когда на улице становится холодно