Киевсовет предлагает отменить бесплатный проезд для депутатов

Киевсовет предлагает парламенту отменить бесплатный проезд для народных депутатов и депутатов местных советов.



Соответствующее обращение на пленарном заседании Киевского городского совета 28 ноября поддержал 91 депутат, сообщает пресс-центр совета.



Сейчас, согласно действующему законодательству, в смете Верховной Рады предусмотрены расходы каждому народному депутату для компенсации стоимости проезда по территории Украины.



А депутаты местного совета имеют право бесплатного проезда на железнодорожном, автомобильном и водном транспорте независимо от формы собственности, а также на всех видах городского пассажирского транспорта (за исключением такси) на территории соответствующего совета.



В то же время отмечается, что в нынешних условиях депутаты Киевского горсовета считают это нецелесообразным.



"Поэтому мы предлагаем внести изменения в действующее законодательство Украины, отменив права народных депутатов и депутатов местных советов на бесплатный проезд", – отметила инициатор соответствующего проекта решения, депутат Киевсовета Алла Шлапак.