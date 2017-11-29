Полиция задержала чиновника, который брал взятки за биометрические паспорта

Руководитель одного из отделов управления ГМС Хмельницкой области брал взятки за ускорение оформления загранпаспортов.

Об этом сообщает департамент защиты экономики НПУ.

Оперативники Управления защиты экономики в Хмельницкой области Нацполиции, следователи областного управления полиции при процессуальном руководстве прокуратуры области задержали чиновника в служебном кабинете во время получения взятки.

Задержанный требовал за ускорение оформления загранпаспортов 1,2 тысячи долларов США и 8 тысяч гривен. Деньги получал в несколько этапов.

В полиции сообщили, что в рамках открытого уголовного производства будет проверяется причастность других должностных лиц к данному правонарушению.