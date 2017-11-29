Украина в десятке стран по количеству внутренних переселенцев

Украина занимает девятое место в мире по количеству внутренне перемещенных лиц.

Об этом заявил постоянный представитель программы развития ООН в Украине Нил Уокер во время дискуссии "Ключ к мирному повестки дня - в руках внутренне перемещенных лиц Украины", передают Українські новини.

"1,6 млн внутренне перемещенных лиц зарегистрированы в Украине. Украина - 9-я по количеству внутренне перемещенных лиц страна в мире", - рассказал Уокер.

Он добавил, что на данный момент в Украине нет комплексной стратегии работы с внутренне перемещенными лицами, которая реализовывалась бы государственными органами.

По состоянию на 27 ноября Министерство социальной политики поставило на учет 1 494 806 вынужденных переселенцев из зоны проведения антитеррористической операции и аннексированного Россией Крыма.