Україна у десятці країн за кількістю внутрішніх переселенців

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Середа, 29 листопада 2017, 06:29

Україна займає 9-е місце в світі за кількістю внутрішньо переміщених осіб.

Про це заявив постійний представник програми розвитку ООН в Україні Ніл Вокер під час дискусії "Ключ до мирного порядку денного - в руках внутрішньо переміщених осіб України", передають Українські новини.

"1,6 млн внутрішньо переміщених осіб зареєстровані в Україні. Україна - 9-та за кількістю внутрішньо переміщених осіб країна в світі", - розповів Вокер.

Він додав, що на даний момент в Україні немає комплексної стратегії роботи із внутрішньо переміщеними особами, яка реалізовувалася б державними органами.

Станом на 27 листопада Міністерство соціальної політики поставило на облік 1 494 806 вимушених переселенців із зони проведення антитерористичної операції і анексованого Росією Криму.

Теми: переселенці ООН Крим Донбас
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