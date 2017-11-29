Экс-глава ГАИ Полтавщины сбежал в Крым от наказания за поборы

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Среда, 29 ноября 2017, 09:57

Суд признал виновным во взяточничестве экс-начальника управления Государственной автомобильной инспекции в Полтавской области Петра Блаживского и приговорил его к 7 годам заключения с конфискацией всего имущества.

Суд прошел без подсудимого, поскольку тот, по данным СБУ, скрывается у родственников в Крыму, сообщают "Наші гроші" со ссылкой на приговор Октябрьского райсуда Полтавы от 20 ноября.

Согласно материалам суда, в 2014 году Блаживский требовал от подчиненных ежемесячно платить ему от $1000 до $4000 "за благосклонное отношение к ним во время прохождения службы в подразделениях ГАИ и возможность продолжать работать на занимаемых должностях".

Дополняется...

Темы: ГАИ взятка суд Крым
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