Экс-глава ГАИ Полтавщины сбежал в Крым от наказания за поборы

Суд признал виновным во взяточничестве экс-начальника управления Государственной автомобильной инспекции в Полтавской области Петра Блаживского и приговорил его к 7 годам заключения с конфискацией всего имущества.



Суд прошел без подсудимого, поскольку тот, по данным СБУ, скрывается у родственников в Крыму, сообщают "Наші гроші" со ссылкой на приговор Октябрьского райсуда Полтавы от 20 ноября.



Согласно материалам суда, в 2014 году Блаживский требовал от подчиненных ежемесячно платить ему от $1000 до $4000 "за благосклонное отношение к ним во время прохождения службы в подразделениях ГАИ и возможность продолжать работать на занимаемых должностях".

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