Боевики обстреляли КПВВ "Майорск" с гражданскими

Вечером 28 ноября боевики обстреляли КПВВ "Майорск", где находились 11 гражданских лиц и спасатели.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

"Вчера вечером, с 21:45 до 22:15, рашисты обстреляли КПВВ "Майорск" из стрелкового оружия. К тому времени в Пункте оказания помощи находилось 11 гражданских, которые остались на ночевку на КПВВ, и 4 сотрудника ГСЧС", - написал он.

По словам Жебривского, во время обстрела гражданские по приказу спасателей спустились в укрытие, и благодаря этому никто не пострадал.

"А в надувном модуле ГСЧС при осмотре обнаружили два отверстия от попадания пуль. Сегодня утром, в 8:24, модуль отремонтировали и восстановили его работу", - подытожил Жебривский.