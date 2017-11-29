Саакашвили собирается убедить Минюст, что его экстрадиция невозможна

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Среда, 29 ноября 2017, 13:36

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили готовит ходатайство в Министерство юстиции, в котором предоставит аргументы, почему его нельзя экстрадировать на родину.

Об этом он сообщил в Facebook.

По словам политика, Европейский суд по правам человека в Страсбурге постановил, что главной целью многолетнего заключения его соратника в Грузии, бывшего премьер-министра Вано Мерабишвили, было получение информации о банковских счетах Саакашвили.

"Олигарх Иванишвили (Бидзина, экс-премьер Грузии – ред.) не мог поверить, что я ничего не украл, и из-за этого невинного человека мучили столько лет", - отметил он.

"Сегодня (29 ноября - ред.) мои юристы подают в Министерство юстиции ходатайство о том, что, учитывая такое решение ЕСПЧ и данный факт политического преследования, моя экстрадиция в Грузию невозможна в принципе", - резюмировал Саакашвили.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", 28 ноября ЕСПЧ признал нарушение грузинскими властями относительно Мерабишвили ряда статей Европейской конвенции по правам человека и обязал выплатить ему 4000 евро.

Мерабишвили с 2013 года отбывает тюремное наказание по нескольким уголовным делам.

Украинская правда
Темы: Саакашвили Минюст Грузия
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