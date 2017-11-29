Саакашвілі збирається переконати Мін'юст, що його екстрадиція неможлива

Екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі готує клопотання в Міністерство юстиції, в якому наведе аргументи, чому його не можна екстрадувати на батьківщину.

Про це він повідомив у Facebook.

За словами політика, Європейський суд з прав людини в Страсбурзі постановив, що головною метою багаторічного ув'язнення його соратника в Грузії, колишнього прем'єр-міністра Вано Мерабішвілі, було отримання інформації про банківські рахунки Саакашвілі.

"Олігарх Іванішвілі (Бідзина, екс-прем'єр Грузії - ред.) не міг повірити, що я нічого не вкрав, і через це невинну людину мучили стільки років", - зазначив він.

"Сьогодні (29 листопада – ред.) мої юристи подають до Міністерства юстиції клопотання про те, що з огляду на таке рішення ЄСПЛ і даний факт політичного переслідування, моя екстрадиція до Грузії неможлива в принципі", - резюмував Саакашвілі.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", 28 листопада ЄСПЛ визнав порушення грузинською владою щодо Мерабішвілі низки статей Європейської конвенції з прав людини і зобов'язала виплатити йому 4 тисячі євро.

Мерабішвілі з 2013 року відбуває у в'язниці покарання за кількома кримінальними справами.

Саакашвілі упевнений, що генпрокурор Юрій Луценко готує документи з метою його екстрадиції.